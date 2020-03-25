Минобороны рассказало о подготовке парада 9 мая в условиях борьбы с вирусом
Министерство обороны России усиливает профилактические меры при подготовке парада к 75-летию победы в Великой отечественной войне в условиях эпидемии COVID-19, участникам парада будут трижды в день измерять температуру, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным министерства, подготовка к празднику проходит в плановом порядке. Весь личный состав в настоящее время прошел углубленное медицинское обследование и был допущен к участию в параде. В частях, где сейчас дислоцируются воинские подразделения, установили дезинфицирующие ультрафиолетовые лампы и накопили запас медицинских масок.
Кроме того, в ведомстве заявили, что все военнослужащие будут находиться под усиленным наблюдением врачей до начала праздника. Иностранные военные, в свою очередь, пройдут карантинные мероприятия после прибытия на территорию России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют отменять парад победы или менять формат его проведения. О своем намерении прибыть в столицу на торжественные мероприятия сообщали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие руководители.
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