Минобороны рассказало о подготовке парада 9 мая в условиях борьбы с вирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/171/12346171/upload-RIAN_5871638.HR-pic905-895x505-64632.jpg">

Министерство обороны России усиливает профилактические меры при подготовке парада к 75-летию победы в Великой отечественной войне в условиях эпидемии COVID-19, участникам парада будут трижды в день измерять температуру, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным министерства, подготовка к празднику проходит в плановом порядке. Весь личный состав в настоящее время прошел углубленное медицинское обследование и был допущен к участию в параде. В частях, где сейчас дислоцируются воинские подразделения, установили дезинфицирующие ультрафиолетовые лампы и накопили запас медицинских масок.

Кроме того, в ведомстве заявили, что все военнослужащие будут находиться под усиленным наблюдением врачей до начала праздника. Иностранные военные, в свою очередь, пройдут карантинные мероприятия после прибытия на территорию России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют отменять парад победы или менять формат его проведения. О своем намерении прибыть в столицу на торжественные мероприятия сообщали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие руководители.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Подтвердил участие: Мадуро приедет на Парад в Москву

— Выглядит иначе: на Манежной площади обновили памятник Жукову

— В Кремле приветствуют решение США отправить в Москву советника Трампа