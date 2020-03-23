На Украине перенесли сроки весеннего призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский на месяц перенес сроки весеннего призыва, теперь он состоится с мая по июль. Соответствующий указ в понедельник опубликован на сайте украинского лидера.
Первоначально весенний призыв должен был состояться с апреля по июнь, а осенний — с октября по декабрь. Указ об этом Зеленский подписал еще 16 января.
«Пункт 1 статьи 2 изложить в такой редакции: май-июль», — говорится в измененном указе.
Ранее на Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановили призыв на срочную военную службу.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На Украине приостановили призыв в армию на фоне коронавируса
— Режим ЧС из-за коронавируса ввели еще в трех областях Украины
— «Мир с ума сошел»: как страны бывшего СССР борются с пандемией