На Украине перенесли сроки весеннего призыва в армию

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Президент Украины Владимир Зеленский на месяц перенес сроки весеннего призыва, теперь он состоится с мая по июль. Соответствующий указ в понедельник опубликован на сайте украинского лидера.

Первоначально весенний призыв должен был состояться с апреля по июнь, а осенний — с октября по декабрь. Указ об этом Зеленский подписал еще 16 января.

«Пункт 1 статьи 2 изложить в такой редакции: май-июль», — говорится в измененном указе.

Ранее на Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановили призыв на срочную военную службу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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