Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
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США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Испытания прошли на Кауаи, Гавайские острова в четверг, 19 марта.
»Министерство обороны успешно испытало гиперзвуковой планирующий блок в ходе летного эксперимента», — сказано в документе.
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