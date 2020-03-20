Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

Испытания прошли на Кауаи, Гавайские острова в четверг, 19 марта.

»Министерство обороны успешно испытало гиперзвуковой планирующий блок в ходе летного эксперимента», — сказано в документе.

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