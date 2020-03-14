В Донецке в результате ночного обстрела ранены три человека

Три мирных жителя получили ранения в ночь на субботу, 14 марта, в результате обстрела с украинского стороны, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

Глава администрации Горловки, где произошел обстрел, Ивана Приходько рассказал, что один из раненных — 14-летний ребенок, у него осколочное непроникающее ранение головы.

Кроме того, пострадала супружеская пара.

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подтвердили факт обстрела Горловки и троих пострадавших в результате этого, в том числе ребенка.

«Сегодня ночью... обстреляли поселок шахта имени Гагарина из 122-миллиметровой артиллерии, выпустив по населенному пункту 10 снарядов. В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП в поселке Курганка», — говорится в сообщении Народной милиции ДНР.