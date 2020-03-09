Украинский шпион заявил о проигрыше Киевом войны за Донбасс

Украинский журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж, считает, что война за Донбасс Киевом проиграна. Об этом он сказал в интервью Пятому каналу.

По его словам, в данном регионе уже выросло целое поколение детей, воспитанные на других ценностях, а в школах и вузах ДНР и ЛНР изучают подвиги ополченцев.

Асеев выразил мнение, что Украина не нуждается в людях, которые принимали участие в конфликте на стороне непризнанных республик в любом качестве.

Он заявил, их надо отправить в Россию, после чего Киев должен взять под свой контроль границу.

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли», — сказал Асеев.

При этом он допустил, что Киев не сможет вернуть их под свой контроль. Журналист отметил, что необходимо сделать так, чтобы «это не расползлось дальше».