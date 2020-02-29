ООН призывает Россию и Турцию к поддержанию прекращения огня в Идбиле

Организация Объединенных Наций (ООН) призывает российскую и турецкую стороны поддерживать прекращение огня в сирийском Идлибе, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. Об этом сообщает РИА «Новости».

ООН призывает Россию и Турцию сохранять приверженность достигнутым ранее соглашениям и опираться на них для прекращения огня в Идлибе, отметила замгенсека.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ООН отправит гуманитарную миссию в Идлиб

— Путин и Эрдоган договорились проработать возможность встречи в ближайшее время

— Начальник Генштаба ВС России обсудил ситуацию в Сирии в коллегой из США