Названа дата заседания комиссии по иранской ядерной сделке

Китай, Россия, Франция, Германия и Британия встретятся в Вене с иранской стороной, чтобы обсудить ядерную сделку, сообщает Reuters со ссылкой на заявлении Европейской комиссии.

Планируется, что заседание пройдет в среду, 26 февраля.

14 января три страны (ФРГ, Франция и Британия) обвинили Иран в нарушении условий соглашения о контроле над вооружениями 2015 года, направленного на ограничение ядерной программы Тегерана.

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