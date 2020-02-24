Названа дата заседания комиссии по иранской ядерной сделке
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Китай, Россия, Франция, Германия и Британия встретятся в Вене с иранской стороной, чтобы обсудить ядерную сделку, сообщает Reuters со ссылкой на заявлении Европейской комиссии.
Планируется, что заседание пройдет в среду, 26 февраля.
14 января три страны (ФРГ, Франция и Британия) обвинили Иран в нарушении условий соглашения о контроле над вооружениями 2015 года, направленного на ограничение ядерной программы Тегерана.
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