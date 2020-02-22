Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
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Главы Минобороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, передает «Интерфакс».
«Состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Турции Хулуси Акаром, в рамках которого произошел обмен мнениями по обстановке в Сирийской Арабской Республике», — сообщили в Минобороны РФ.
Подробности переговоров не приводятся.
Накануне президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе.
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