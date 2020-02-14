В Пентагоне заявили о необходимости модернизации ядерной триады

Замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер отметил, что США следует сохранять потенциал ядерного сдерживания и совершенствовать ядерную триаду на фоне угрозы новейшего российского оружия. Об этом сообщшает РИА «Новости».

По его словам, такое оружие является «оказывающей давление угрозой» для американской триады.

«И это то, почему модернизация триады настолько важна», — сказал Шаффера.

Он также допустил, что Китай и Россия бросят вызов США в пространстве ядерного сдерживания.

По словам представителя американского Минообороны, поэтому США должны быть готовы и обороняться от этих вооружений, и предложить «системы ответного удара».