Анкара заявила о нейтрализации еще 55 сирийских военных

Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военнослужащие в сирийской провинции Идлиб нейтрализовали еще 55 сирийских военных. Об этом сообщается на сайте турецкого ведомства.

«По последним данным из разных источников в регионе Идлиб, стало известно, что нейтрализованы 55 элементов сирийского режима», — говорится в сообщении.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что страна будет атаковать правительственные войска Сирии вне идлибской стороны деэскалации, если они будут вести наступательные действия.

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