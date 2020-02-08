Двое бывших «беркутовцев» вернулись в Киев после освобождения в рамках обмена

Несколько экс-сотрудников украинского спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись на Украину после того, как были переданы Донбассу в рамках обмена в конце 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Александра Горошинского.

Отмечается, что Маринченко и Тамтура приехали в Киев после обмена для того, чтобы продолжить участие в судебных заседаниях по делу о событиях на «майдане».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече освобожденных украинцев в киевском аэропорту Борисполь заявил, что решение внести в список на обмен пленными с Донбассом экс-бойцов «Беркута» является политическим.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 29 декабря. Киев получил 76 человек, а Донбасс — 124.

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