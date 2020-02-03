Минобороны: провокация с использованием химвеществ готовится в Идлибе

Организация «Белые каски» при поддержке террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»* (организация запрещена в России) готовят провокацию с использованием химических веществ в сирийском Идлибе, заявили в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представители «Белых касок» доставили в населенный пункт Маарет-эль-Арт в Идлибской зоне деэскалации 400 литров химического раствора, отметили российские военные. По их информации, к участию в инсценировке планируется привлечь около 200 человек, среди которых находящиеся в Идлибской зоне родственники боевиков.

ЦПВС обращается к Турции с просьбой оказать давление на боевиков и не допустить проведения данной провокации на подконтрольном ей секторе зоны деэскалации.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.

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