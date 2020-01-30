Представитель США: Вашингтон не намерен выводить войска из Сирии

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Спецпредставитель США по Сирии и спецпосланник по делам коалиции по борьбе с ИГ (организация запрещена в России) Джеймс Джеффри уведомил, что Вашингтон не планирует выводить войска из Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал в ходе заседания так называемой малой группы стран по Сирии, куда входит Великобритания, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Египет и Иордания.

Американский спецпредставитель при этом уточнил, что Вашингтон не намерен выводить американские силы из Сирии в ближайшее время.

«Мы не планируем никакого вывода войск США из Сирии», — заявил Джеффри.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.