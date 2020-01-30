Представитель США: Вашингтон не намерен выводить войска из Сирии
Спецпредставитель США по Сирии и спецпосланник по делам коалиции по борьбе с ИГ (организация запрещена в России) Джеймс Джеффри уведомил, что Вашингтон не планирует выводить войска из Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал в ходе заседания так называемой малой группы стран по Сирии, куда входит Великобритания, Франция, Германия, Саудовская Аравия, Египет и Иордания.
Американский спецпредставитель при этом уточнил, что Вашингтон не намерен выводить американские силы из Сирии в ближайшее время.
«Мы не планируем никакого вывода войск США из Сирии», — заявил Джеффри.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.