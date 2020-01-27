У США нет данных о том, что разбившийся в Афганистане самолет был сбит

Официальный представитель командования США Сонни Леггетт прокомментировал заявления о сбитом талибами в Афганистане самолете ВВС США. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

Он подтвердил информацию о том, что в провинции Газни потерпел крушение самолет Bombardier E-11A, принадлежащий США.

Однако представитель командования добавил, что американские власти не располагают данными о том, что виной крушения стал «вражеский огонь».

«Заявления талибов о том, что еще один самолет потерпел крушение, являются ложными», — подчеркнул Леггентт.

Он также уточнил, что необходимая по данной ситуации информация будет предоставлена по мере поступления.

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