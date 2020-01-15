WST: США могут уменьшить военную помощь Ираку

США намерены сократить военную помощь Ираку, в случает если Багдад вышлет американских военных из страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на электронную переписку американских официальных лиц.

Как стало известно, эту помощь уже утвердил конгресс США.

Отмечается, что на случай негативного развития событий администрация президента США Дональда Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере $250 млн.

Также Белый дом пересматривает вопрос о предоставлении другой экономической и военной помощи Ираку, которой пока нет.

Ранее иракские власти приняли резолюцию, которая запрещает присутствие иностранного контингента на территории страны.

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