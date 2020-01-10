Появилось видео сближения кораблей РФ и США в Аравийском море
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В сети появилось видео с моментом сближение российских и американских кораблей в Аравийском море. Ролик был размещен в YouTube.
Отмечается, что произошло сближение эсминца USS Farragut и российского военного корабля.
Уточняется, что ролик был снят с борта американского водного судна. Ранее в Пентагоне сближение кораблей назвали «опасным» и «агрессивным».
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