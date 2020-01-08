Tasnim: началась вторая волна ударов Ирана по базе США
Началась вторая волна ракетных ударов по военной базе Аль-Асад, на которой расположены войска США. Об этом сообщает агентства Tasnim.
По данным агентства, Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал вторую волну ударов по авиабазе Аль-Асад в Ираке.
Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.
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