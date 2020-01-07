Сулеймани похоронили в Иране

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В иранском городе Керане завершилась церемония погребения тела главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, предает агентство ISNA.

По имеющимся данным, Сулеймани похоронили рядом с могилой мученика Юсуфа Годи.

Ранее СМИ писали, что в давке погибли более 50 человек, большинство их них — мужчины. Кроме того, пострадавшими числятся еще свыше 200 человек.

Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.

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