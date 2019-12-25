Эрдоган рассказал о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о присутствии бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Ливии. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Он заявил, что всего в Ливии присутствуют 2 тыс. наемников ЧВК «Вагнер», а также пять тысяч бойцов из Судана.

«Что они там делают?», — спросил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара не поддерживает противостоящего Правительству национального согласия (ПНС) Ливии командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара.

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