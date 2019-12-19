Армия САР начала новую военную операцию в Идлибе
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Сирийская правительственная армия приступила к новой военной операции на юго-востоке провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова, в четверг, 19 декабря, террористы трижды применили ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) против сирийской армии.
Отмечается, что двое военнослужащих получили ранения.
Пострадавших среди мирных жителей не оказалось.
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