СМИ: НАТО оценила небывалую активность российских подлодок

В НАТО оценили усилившуюся активность российских подводных лодок в Мировом океане. Об этом сообщает немецкая медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на данные альянса.

По словам представителя НАТО Оана Лунгеску, Россия непрерывно усиливает свои операции под водой, особенно в Северной Атлантике и Норвежском море.

Она отметила, что альянс намерен отреагировать на действия российской стороны, в том числе усилением своего патрулирования в акваториях морей и финансированием новых технологий по уничтожению подлодок с воздуха.

Представитель НАТО при этом отметила, что Северная Атлантика все еще жизненно необходима для безопасности Европы.

Автор статьи добавил что за последние годы российский подводный флот стал намного мощнее благодаря новым технологиям: подлодки стали намного «тише», усовершенствовались ракеты подводного базирования. Речь идет об атомных подлодках проекта 955 «Борей» и проектируемой гиперзвуковой ракете «Циркон».

В RND отметили, сейчас сложно сказать, «могут ли вообще современные западные системы перехвата остановить их».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «У нас такого нет»: в США удивились новой российской подлодке