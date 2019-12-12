Найдены «черные ящики» разбившегося Ми-28
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Найдены «черные ящики» разбившегося на Кубани вертолета Ми-28, сообщает РИА «Новости».
По данным экстренных служб они находятся в хорошем техническом состоянии.
Прибор регистрации и параметров полета вместе с бортовым речевым самописцем доставят в Москву для расшифровки в НИИ Минобороны.
В Минобороны России подтвердили факт крушения вертолета, а также гибели двух членов экипажа. Ми-28 выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток.
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