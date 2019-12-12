Найдены «черные ящики» разбившегося Ми-28

Найдены «черные ящики» разбившегося на Кубани вертолета Ми-28, сообщает РИА «Новости».

По данным экстренных служб они находятся в хорошем техническом состоянии.

Прибор регистрации и параметров полета вместе с бортовым речевым самописцем доставят в Москву для расшифровки в НИИ Минобороны.

В Минобороны России подтвердили факт крушения вертолета, а также гибели двух членов экипажа. Ми-28 выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Весь экипаж Ми-28 погиб при крушении

— В Минобороны рассказали о деталях полета разбившегося Ми-28 на Кубани

— Названы версии крушения Ми-28 на Кубани