В администрации Трампа стрельбу на базе ВМС США назвали терактом

Советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен назвал стрельбу на военной базе во Флориде терактом. Об этом сообщает Fox News.

Ранее стало известно, что стрельбу по сослуживцам открыл проходящий обучение на американской базе военнослужащий ВВС Саудовской Аравии.

Советник Трампа заявил, что ФБР ведет расследование по данному инциденту. Неизвестно, действовал ли военный в одиночку. Представитель администрации президента также подчеркнул, что не хотел бы делать окончательных выводов.

Кроме того, по словам О'Брайена, вопрос причастности саудовского военного к террористическим группировкам также остается открытым.

6 декабря на военной базе в штате Флорида мужчина открыл стрельбу по сослуживцам. В результате погибли четыре человека, еще 11 пострадали.

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