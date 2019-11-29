МИД: НАТО «затягивает» в Арктику далекие от региона страны

В МИД уверены, что своей активностью в Арктике НАТО усиливает военно-политическую напряженность в мире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям российского внешнеполитического ведомства по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николая Корчунова.

«Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО», -— сказал дипломат.

По его словам, альянс затягивает в свою деятельность внерегиональные и не присоединившиеся к военным союзам страны.

«Далекие от Арктики страны стали включать Арктику в зону своей военной деятельности», — отметил Корчунов.

Посол привел в пример военную арктическую стратегию минобороны Британии 2018 года и доклад МВД Франции 2019 года, в котором обосновывается целесообразность французского военного присутствия в арктическом регионе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Никакого беспокойства: США следят за Россией в Арктике

— Где начнется холодная война между США и Россией, выяснили СМИ