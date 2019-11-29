Российские ракетные войска вооружили новыми комплексами «Ярс»

На вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступило свыше 150 пусковых установок ракетного комплекса «Ярс». Об этом сообщает издание «Красная звезда» со ссылкой на командующего РВСН Сергея Каракаева.

Как стало известно, теперь в данном роде войск новые комплексы в своем распоряжении имеют 18 полков.

По словам Каракаева, ежегодно ракетным войскам предоставляют около 20 новых пусковых установок.

Генерал добавил, что помимо «Ярсов» на вооружение поступают комплексы пятого поколения «Тополь-М».

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