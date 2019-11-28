Южная Корея завила о запуске КНДР «неопознанного снаряда»
Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов заявил, что северокорейская сторона запустила «неопознанный» снаряд, передает Ренхап.
Военные также добавили, что пока не могут идентифицировать запущенный снаряд.
Стоит отметить, что также данные о пуске снаряда со стороны КНДР подтвердила японская служба безопасности на море. Предполагается, что КНДР запустила ракету.
В настоящее время нет официального подтверждения этой информации.
Известно, что ранее Пхеньян неоднократно запускал баллистические ракеты.
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