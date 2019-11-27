США назвали НАТО самым успешным альянсом в истории

США считают НАТО самым успешным альянсом в истории, передает РИА «Новости».

Об этом заявил представитель госдепартамента страны.

Он добавил, что Вашингтон продолжает играть в альянсе лидирующую роль.

«Президент и госсекретарь на протяжении нескольких лет ясно обозначили свою поддержку альянса. Мы продолжаем играть ключевую лидирующую роль в нем», — сообщил дипломат.

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