США назвали НАТО самым успешным альянсом в истории
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США считают НАТО самым успешным альянсом в истории, передает РИА «Новости».
Об этом заявил представитель госдепартамента страны.
Он добавил, что Вашингтон продолжает играть в альянсе лидирующую роль.
«Президент и госсекретарь на протяжении нескольких лет ясно обозначили свою поддержку альянса. Мы продолжаем играть ключевую лидирующую роль в нем», — сообщил дипломат.
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