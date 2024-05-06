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На курганской трассе машину с ребенком смяли два грузовика

На трассе «Иртыш» автомобиль с ребенком оказался между двух большегрузов

В Курганской области произошло ДТП с участием двух крупных автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 167-м километре автодороги «Иртыш». По версии правоохранителей, «КамАЗ» остановился перед ремонтным участком дороги на запрещенный сигнал. За ним остановился легковой автомобиль марки Skoda. Водитель большегруза за ним отвлекся, не справился с управлением и влетел в машину.

В аварии водитель иномарки и два пассажира получили травмы, один из них — ребенок. Приехавшие на место специалисты госпитализировали пострадавших. Россиянина 2009 года рождения медики спасти не смогли.

Машина серьезно пострадала. На кадрах с места инцидента крупные повреждения заметны и на передней, и на задней части.

«Работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», – сообщается в публикации.

В Госавтоинспекции призвали быть более внимательными на дорогах, где есть ремонтируемые участки.

Ранее в Петербурге перекрыли проезд по дамбе из-за ДТП с фурой.

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