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«Зенит» упустил победу над «Факелом» на последних минутах матча РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Факелом» и единолично возглавил таблицу РПЛ

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Александр Гальперин/РИА Новости

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью с воронежским «Факелом».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Зенит» сыграет с московским ЦСКА, а «Факел» встретится с екатеринбургским «Уралом».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее судейство в матче РПЛ назвали позорным.

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