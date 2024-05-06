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Водонаева осудила звезду «Ворониных» за «неуместную публичную истерику»

Блогерша Водонаева обвинила актрису Ильюхину в непрофессионализме

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева назвала непрофессиональным, хабалистым и глупым поведение актрисы Марии Ильюхиной, которую не позвали в продолжение сериала «Воронины». Об этом она написала в Telegram-канале.

Водонаева считает, что после этого скандала Ильюхина стала для продюсеров и режиссеров «обезьяной с гранатой», от которой не знаешь, чего ожидать. Блогерша возмутилась «неуместной публичной истерике» артистки.

«В шоу-бизнесе есть кастинги, куда-то ты подходишь, куда-то нет. Бывает тебя заменяют на другого человека. По разным причинам. Это жизнь, это создание продукта, это рабочий процесс. Позорище — это вывалить все мясом наружу в интернет, а не команда сериала «Воронины», — отметила Водонаева.

3 мая Мария Ильюхина пожаловалась, что создатели сериала «Воронины» не пригласили ее на съемки нового сезона. Она подчеркнула, что сохранила прекрасные отношения со съемочной группой, и отметила, что считает отсутствие предложения съемок предательством.

Сериал «Воронины» был адаптацией американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10-й сезоны и выходил как оригинальный российский ситком с 11 по 24-й сезон. Транслировался с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года на телеканале СТС. В марте 2021 года команда сериала приняла решение о закрытии проекта.

В феврале телеканал СТС заявил, что готовит продолжение сериала «Воронины» под названием «Костя-Вера».

Ранее звезда «Ворониных» ответила на слух о замене Клюева.

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