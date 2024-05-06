Си Цзиньпин призвал Францию вместе противостоять холодной войне

Политики Китая и Франции должны вместе противостоять началу новой холодной войны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы с президентом республики Эммануэлем Макроном в Париже, сообщает Центральное телевидение Китая.

В публикации обратили внимание на слова китайского лидера, что в условиях серьезных изменений, которые переживает современный мир, Пекину и Парижу необходимо вместе продвигать «блоковую конфронтацию».

«Мы должны <…> продвигать гармоничное сосуществование в многогранном мире», — сказал председатель КНР.

Он призвал французское руководство не терять дальновидности и совместно продвигать «многополярность равноправного мира».

По мнению Си Цзиньпина, Китай и Франция должны выступать против возведения барьеров на международной арене и придерживаться принципа взаимной выгоды.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.