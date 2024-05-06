Белоруссия хочет участвовать в программах РФ по БПЛА

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что страна хотела бы участвовать в программах РФ по беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент недавно провел серьезное мероприятие, связанное с противовоздушной обороной, вообще связанное с таким важным фактором, являющимся одним из ключевых в рамках СВО, как использование беспилотников, поэтому этот опыт и эти знания нам тоже очень важны, и мы хотели бы более масштабно и более системно поучаствовать в российских программах по данному направлению», — сказал Крутой.

По его словам, данный вопрос будет обсуждаться в ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию 8-9 мая.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что для лидеров государств СНГ, которые приедут в Москву 8 мая, Россия организует дружеский обед. Он отметил, что после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 8 мая к его участникам — руководителям Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ, Узбекистана — присоединятся главы Таджикистана и Туркменистана.

Ушаков добавил, что у Путина также будет отдельная встреча с армянским премьер министром Николом Пашиняном. Ожидается, что они откровенно обсудят проблемные вопросы, накопившиеся за последнее время между Москвой и Ереваном, рассказал представитель Кремля.

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