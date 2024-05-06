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Ученые заявили о стремительном росте Батагайского кратера в Сибири

Geomorphology: Батагайский провал в Якутии ежегодно становится шире на 12 метров

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NASA Earth Observatory images by Jesse Allen

Российские ученые из Московского государственного университета (МГУ) и Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН при участии коллег из Германии зафиксировали быструю скорость роста Батагайского провала — крупнейшего в мире кратера вечной мерзлоты в мире. Исследование опубликовано в научном журнале Geomorphology.

Батагайский кратер расположен на Янинском нагорье в Якутии. В результате постепенного обрушения там обнажились слои вечной мерзлоты возрастом 650 тыс. лет, что стало самой старой мерзлотой в Сибири и второй по возрасту в мире.

Команда выяснила, что один из краев Батагайского провала отступает со скоростью около 12 метров в год из-за таяния замерзших почв. В результате ширина кратера достигла 990 метров, увеличившись на 200 метров за последние 10 лет.

По словам ученых, за это время оттаяла область льда и отложений, эквивалентная более чем 14 Великим пирамидам в Египте.

Исследователи считают, что в скором времени расширение Батагайского кратера достигнет своего предела.

Ранее ученые выяснили, что около четверти населения Земли живет в зонах, где возможны провалы и оседания грунта.

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