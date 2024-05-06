Швейцарский аналитик объяснил, для чего РФ проводит ядерные учения

Российские ядерные учения являются реакцией на конкретные заявления. Такое мнение выразил швейцарский аналитик Павел Подвиг, передает The New York Times.

«Это реакция на конкретные заявления, сигнал о том, что у России есть такое оружие», — сказал Подвиг.

Он также отметил, что ядерные боеприпасы нужны для предупреждения противников.

До этого бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в области микробиологии Игорь Никулин заявил, что планируемые Вооруженными силами России учения с применением нестратегического ядерного оружия являются ответом на враждебную риторику НАТО. Он добавил, что, если НАТО примет активное участие в боевых действиях на Украине, возможно применение ядерного оружия.

В начале мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» со стороны Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить маневры, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Китай заявил о готовности работать над разрешением конфликта на Украине.