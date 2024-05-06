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Швейцарский аналитик объяснил, для чего РФ проводит ядерные учения

Аналитик Подвиг назвал ядерные учения РФ реакцией на конкретные заявления

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Министерство обороны РФ

Российские ядерные учения являются реакцией на конкретные заявления. Такое мнение выразил швейцарский аналитик Павел Подвиг, передает The New York Times.

«Это реакция на конкретные заявления, сигнал о том, что у России есть такое оружие», — сказал Подвиг.

Он также отметил, что ядерные боеприпасы нужны для предупреждения противников.

До этого бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, эксперт в области микробиологии Игорь Никулин заявил, что планируемые Вооруженными силами России учения с применением нестратегического ядерного оружия являются ответом на враждебную риторику НАТО. Он добавил, что, если НАТО примет активное участие в боевых действиях на Украине, возможно применение ядерного оружия.

В начале мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» со стороны Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить маневры, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Китай заявил о готовности работать над разрешением конфликта на Украине.

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