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Харламов спровоцировал слух о помолвке

Комик Гарик Харламов показал обручальное кольцо на пальце Ковальчук

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garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик и шоумен Гарик Харламов спровоцировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о помолвке.

Харламов опубликовал видео, на котором показал возлюбленную Екатерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце.

«Тили-тили-тесто», — подписал публикацию артист.

В комментариях поклонники, друзья и коллеги начали поздравлять комика с грядущей свадьбой. Публикацию лайкнули Настасья Самбурская, Марина Федункив, Григорий Лепс, Наталья Фриске, Стас Пьеха.

Харламов был женат дважды. Его первой супругой была предпринимательница Юлия Лещенко. Они были в браке с 2009 по 2013 год. В 2013-м комик женился на актрисе Кристине Асмус. Через год у них родилась дочь. Девочку назвали Анастасией.

В 2020 Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья постоянно отводила время на примирение.
После развода Асмус начала встречаться с коллегой Романом Евдокимовым, а шоумен — с артисткой Екатериной Ковальчук, которая на 12 лет его моложе.

В ноябре 2023 года Харламов заявлял, что пока не готов жениться в третий раз. Тогда он говорил, что ему «достаточно» двух браков за спиной.

Ранее Харламов вышел в свет с Ковальчук после слухов о расставании.

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