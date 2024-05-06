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Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с РФ

Макрон: Франция не находится в войне ни с Россией, ни с российским народом

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Франция не находится в войне с Россией, заявил президент Эммануэль Макрон. Эти слова французского лидера прозвучали на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже, передает РИА Новости.

«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом», — отметил Макрон.

Накануне в МИД РФ прокомментировали вызов посла Франции Пьера Леви. Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что российская сторона указала на провокационную линию Парижа, которая ведет к дальнейшей эскалации конфликта. В министерстве отметили, что попытки создать «стратегическую неопределенность» для России заявлениями о возможной отправке западных солдат на Украину обречены на провал.

6 мая Си Цзиньпин во время беседы с Макроном в Париже призвал вместе противостоять началу новой холодной войны.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса

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