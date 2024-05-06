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На место пожара в Иркутской области выехала пожлаборатория

Губернатор Кобзев: на место пожара в Иркутской области выехала пожлаборатория

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Владимир Смирнов/РИА Новости

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что на место пожара в Братском районе выехала испытательная пожарная лаборатория. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

Губернатор добавил, что предстоит выяснить причины возникновения возгорания. Он отметил, что изначально пожар был техногенным.

Кобзев добавил, что поручил создать спецкомиссию по оценке ущерба, ее должен возглавить заместитель губернатора — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что режим ЧС регионального значения введен в Иркутской области из-за пожаров в Братском районе.

Также пресс-служба управления МЧС по Иркутской области заявила, что река Непа в Иркутской области может затопить поселок Токма, на месте уже дежурят спасатели МЧС России.

Сотрудники Роспотребнадзора продолжают мониторить санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории регионов, пострадавших от весеннего паводка.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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