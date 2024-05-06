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Агент Тюкавина: Костя готов играть в Европе

Агент футболиста Тюкавина Сафонов заявил, что Константин готов играть в Европе

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что его клиент готов играть в Европе, передает »Спорт-Экспресс».

«В «Динамо» Константину комфортно, его здесь любят болельщики. Если ехать, то туда, где его хотят, где в нем заинтересованы. Мое мнение — Костя готов играть в Европе», — сказал Сафонов.

Также Сафонов отметил, что время от времени по Константину приходят предложения от хороших клубов.

5 мая «Динамо» победило «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:2.

За «Динамо» точными ударами отметились Константин Тюкавин, Бителло и Муми Нгамале. За «Сочи» забили Сауль Гуарирапа и Игнасио Сааведра.

В следующем матче чемпионата России «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой». Матч состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 21.30 по московскому времени.

Ранее Тюкавин удивился своему голу пяткой в ворота «Сочи».

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