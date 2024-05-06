Мужчина бегал по улицам с бензопилой и ранил двух полицейских в Шотландии

В Шотландии мужчина преследовал полицейского с бензопилой. Двое сотрудников полиции получили ранения, передает Scottish Sun.

По предварительным данным, неизвестный врезался в полицейскую машину, а затем напал на полицейских с бензопилой на улице в Пейсли. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как дюжина стражей порядка задерживает вооруженного злоумышленника.

«Около 13:00 в понедельник, 6 мая 2024 года, после столкновения автомобиля со стоящей полицейской машиной на Глазго-роуд в Пейсли произошли беспорядки с применением оружия. Два офицера получили ранения, им была оказана медицинская помощь. В связи с инцидентом был арестован 27-летний мужчина», — сообщил представитель полиции Шотландии.

Несмотря на то, что угроза нападения отсутствует, водителей попросили использовать объездные дороги и не приближаться к месту событий. Там еще работают офицеры, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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