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Россия приступает к производству РСМД в ответ на действия США

МИД России объявил о запуске производства новых ракетных систем

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РИА Новости

Россия в качестве ответа на недружественные действия США приступает к производству собственных ракетных систем средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

«Россия активизирует доработку и приступает к производству аналогичных ракетных комплексов», — отмечается в публикации.

Согласно информации ведомства, данный процесс не отнимет много времени.

МИД РФ предупредил американские власти о том, что в случае появления подобных комплексов, ранее запрещенных по Договору о РСМД, в любом регионе мира, Россия вправе убрать односторонний мораторий на их размещение.

В министерстве надеются , что грядущие российские военные учения «остудят горячие головы в западных столицах» и позволят осознать потенциальные катастрофические риски от финансирования украинских войск и от втягивания в прямое вооруженное столкновение с Москвой.

В октябре замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что запрещенные ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) американского производства могут появиться в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в МИД высказались насчет моратория на РСМД.

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