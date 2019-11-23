Пушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину. Об этом он написал в своем Twitter.
Он заявил, что США и Польша, куда прибыли американские танкеры с СПГ, хотят помочь Украине «в достижении «энергетической независимости»».
«Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя», — отметил Пушков.
Сенатор усомнился в эффективности американских поставок, добавив, что это «далеко и неликвидно».
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