Малайзия выступила за обнародование всех доказательств по MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур решительно настроен на обнародование всех документов по делу крушения малайзийского Boeing MH17 под Донецком в июле 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы, и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — сказал Абдулла после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

При этом он отметил, что малайзийская сторона не намерена возлагать вину на кого бы то ни было до изучения абсолютно всех доказательств.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, упал 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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