В МИД России оценили последствия ударов Израиля по Сирии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали рост интенсивности ударов Израиля по территории Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий ведомства.

По заявлению министерства, серия ракетно-бомбовых ударов Израиля приводит к усилению конфликтного потенциала вокруг Сирии и противоречит усилиям по нормализации обстановки и политическому урегулированию в стране.

Отмечается, что ведомство считает важным соблюдение суверенитета Сирии и ее территориальной целостности.

В комментарии указано, что за последнюю неделю сирийские объекты подвергались атакам военно-воздушных сил Израиля минимум четыре раза.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В МИД России осудили удары Израиля по Сирии

Цель — Иран: Израиль ударил по Сирии

Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии