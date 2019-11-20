В МИД России оценили последствия ударов Израиля по Сирии
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали рост интенсивности ударов Израиля по территории Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий ведомства.
По заявлению министерства, серия ракетно-бомбовых ударов Израиля приводит к усилению конфликтного потенциала вокруг Сирии и противоречит усилиям по нормализации обстановки и политическому урегулированию в стране.
Отмечается, что ведомство считает важным соблюдение суверенитета Сирии и ее территориальной целостности.
В комментарии указано, что за последнюю неделю сирийские объекты подвергались атакам военно-воздушных сил Израиля минимум четыре раза.
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