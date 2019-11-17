СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной области.

По последней информации, новое российское судно сможет нести более 20 тяжелых вертолетов и будет оснащен доковой камерой для десантных катеров.

Также отмечается, что корабль будет способен перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты общей численностью около 900 человек.

Источник рассказал, что длина судна составит 220 метров, а водоизмещение – около 25 тысяч тонн.

Новые универсальные десантные корабли планируется заложить в Крыму в 2020 году.

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