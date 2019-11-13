Названа причина смерти основателя «Белых касок»

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Судмедэксперты выяснили причину смерти одного из основателей и экс-сотрудника британской разведки «Белых касок» Джеймса Ле Мезурье. Об этом сообщает «Sputnik Turkiye», ссылаясь на отчет Института судебной медицины.

По поступившим сведениям, у мужчины не было выявлено следов насильственной смерти.

Отмечается, что Ле Мезурье погиб после падения с высоты.

Таким образом, версия о его суициде была подтверждена.

Ранее тело Ле Мезурье обнаружили 11 ноября неподалеку от его офиса в Бейоглу.