Названа причина смерти основателя «Белых касок»
Судмедэксперты выяснили причину смерти одного из основателей и экс-сотрудника британской разведки «Белых касок» Джеймса Ле Мезурье. Об этом сообщает «Sputnik Turkiye», ссылаясь на отчет Института судебной медицины.
По поступившим сведениям, у мужчины не было выявлено следов насильственной смерти.
Отмечается, что Ле Мезурье погиб после падения с высоты.
Таким образом, версия о его суициде была подтверждена.
Ранее тело Ле Мезурье обнаружили 11 ноября неподалеку от его офиса в Бейоглу.