В Берлине обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

В Берлине готовятся к обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, 250-килограммовый снаряд обнаружили на прошедшей неделе на востоке германской столицы в районе Хеллерсдорф во время строительных работ.

В настоящее время место находки оцеплено, жильцов находящихся рядом домов попросили покинуть территорию.

Во время ожидания для них подготовили помещения в спортзалах соседних двух школ, люди с детьми разместятся в столовой районной управы.

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