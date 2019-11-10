Меркель заявила о развитии новых систем вооружений из-за конфликта на Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы развивать новые системы вооружений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам канцлера, «конфликт на Украине и аннексия Крыма» обострили проблему обороны и сотрудничества в рамках военных альянсов, прежде всего в НАТО.

Меркель заявила, что Германия и Франция находятся в этом вопросе «на острие развития», и добавила, что в будущем Германия будет развивать системы вооружений, в том числе проект военных самолетов и проект танков.

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