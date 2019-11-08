Зеленский рассказал об успешном разведение сил у Золотого

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что разведение сил у Золотого в Донбассе произошло без инцидентов. Об этом заявила пресс-служба администрации лидера.

По словам Зеленского, ситуация на месте была сложная, но отвод войск состоялся без проблем и в срок.

«Сделали все... безопасно», — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил за работу военных, ОБСЕ и всех, кто участвовал и помогал.

Глава Украины рассказал, что жители Донбасса жду отвода войск в станице Луганской и радуются, что это разведение запланировано.

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