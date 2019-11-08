Зеленский рассказал об успешном разведение сил у Золотого

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Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в... Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в...
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения совместных учений подразделений МВД страны в...
Gleb Garanich/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что разведение сил у Золотого в Донбассе произошло без инцидентов. Об этом заявила пресс-служба администрации лидера.

По словам Зеленского, ситуация на месте была сложная, но отвод войск состоялся без проблем и в срок.

«Сделали все... безопасно», — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил за работу военных, ОБСЕ и всех, кто участвовал и помогал.

Глава Украины рассказал, что жители Донбасса жду отвода войск в станице Луганской и радуются, что это разведение запланировано.

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