Экс-тренер «Динамо» оценил назначение Гусева на пост наставника «Динамо»

Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поддержал назначение Ролана Гусева на пост наставника команды, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Хорошо, что руководство «Динамо» все-таки остановилось на Гусеве. У него будет возможность все наладить. Другое дело, не факт, что он ей воспользуется. Однако шанс у него точно будет», — сказал Силкин.

И.о. главного тренера Ролан Гусев. 23 декабря стал официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

