Новости. Общество

В русском магазине в Германии впервые в Новому году появились холодец и оливье

В русском магазине в немецком Эссене впервые появились холодец и оливье
Пресс-служба ресторана Dr. Живаго

В одном из русских магазинов в немецком городе Эссен впервые к Новому году появились холодец, а также готовые салаты оливье и селедка под шубой. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам покупателей, в преддверии праздников спрос на знакомые вкусы традиционно растет. При этом, как утверждают местные жители, майонез и слабосоленая сельдь становятся предметом охоты.

24 декабря газета The New York Times сообщила, что в магазинах Лондона обнаружили батончики Snickers российского производства. По информации издания, на полках торговых точек оказались шоколадные батончики с надписями на русском языке — «Белый», «Со вкусом пломбира».

25 декабря сообщалось, что батончики Snickers российского производства появились на прилавках частных «этнических» продуктовых магазинов Лондона из-за того, что продавцы приобретают их у крупных оптовиков. При этом сами продавцы и владельцы магазинов не смогли объяснить причину отправки оптовиками такой партии.

Ранее россиянам раскрыли секреты идеального холодца на Новый год.

